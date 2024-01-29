Росіяни завдали авіаудару по Бериславу: обвалилася частина багатоповерхівки
Російська армія сьогодні, 29 січня, завдала авіаудару по Бериславу в Херсонській області. Через це постраждала багатоповерхівка, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Окупанти вдарили по Бериславу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що керована авіабомба влучила поблизу багатоповерхівки.
"За попередньою інформацією - без жертв", - додали в ОВА.
Ситуація в Херсонській області
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Вчора повідомлялось, що російські окупанти скинули вибухівку на цивільного чоловіка в Бериславі.
До цього російські терористи зранку атакували дронами Берислав. Внаслідок удару загинув цивільний.