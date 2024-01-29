Міноборони: Україна планує виробляти озброєння спільно з Бельгією

Україна та Бельгія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку двосторонніх відносин, зокрема у сфері оборонного виробництва, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Документ підписали представники Міністерства оборони Бельгії, Міністерства оборони України та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

"Це дуже важливо у контексті питання розвитку вітчизняного ОПК, створення спільних підприємств з партнерами, локалізації оборонного виробництва в Україні. Це є одним з наших пріоритетів" , – сказав заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

За його словами, Меморандум окреслює наміри запроваджувати спільні проєкти, спрямовані на зростання потенціалу та обсягів виробництва української оборонної промисловості. Йдеться про плани щодо спільного виробництва певних типів та видів озброєнь, організації ремонту, підготовки спеціалістів та технічного персоналу.

Також передбачається реалізація інших заходів спрямованих на розбудову в Україні сучасної оборонної індустрії.

"Україна дуже зацікавлена у створенні спільних підприємств, які будуть функціонувати за міжнародними стандартами. Впевнений у нашому подальшому плідному та взаємовигідному співробітництві" , – наголосив Гаврилюк.

Як повідомлялось, Франція налаштована спільно посилювати можливості Києва у виготовленні систем озброєння на українській території й готова допомагати в цій сфері.