У Росії вимикали 4G, щоб налаштувати роботу ППО – росЗМІ

Росія, можливо, переоснащує свою парасольку протиповітряної оборони в глибоких тилах: у кількох областях заблокували мобільний інтернет, повідомляє Українська правда.

29 січня російське видання "Коммерсант" повідомило, що Міністерство цифрового розвитку Росії зобов’язало російську владу в Ленінградській, Новгородській і Псковській областях заблокувати інтернет-зв’язок 4G (LTE) до 30 січня, щоб російські чиновники могли "налаштувати" систему боротьби з безпілотниками та ППО.

Раніше Ленінградська, Новгородська і Псковська області оголосили про збої в роботі інтернету 4G (LTE) з 25 по 30 січня у зв'язку з технічними налаштуваннями "радіочастотного спектру". Роботи були "заплановані на федеральному рівні".

"Коммерсант" заявив, що російські системи радіоелектронної боротьби і мобільні інтернет-провайдери працюють на частотах, дозволених російською Державною комісією з радіочастот, а джерело видання" заявило, що невибіркове використання РЕБ може створювати перешкоди для передачі мобільних даних.

Інститут вивчення війни (ISW) зауважує, що незрозуміло, який вплив можуть мати операції в інтернеті на переорієнтацію систем РЕБ або розгортання нових можливостей і навпаки. Так само можливо, що російські війська можуть випробовувати нові можливості РЕБ і завчасно вимкнути інтернет-послуги, щоб уникнути раптових збоїв.

Військові аналітики вважають, що російські офіційні особи також можуть обмежувати доступ до інтернету, щоб приховати переміщення звичайних систем протиповітряної оборони в Росії.

Удари безпілотників у Ленінградській області 18 і 21 січня свідчать про те, що російська ППО на північному заході Росії може бути неправильно розгорнута і не захищає від безпілотників, запущених з України.

Водночас, джерело "Коммерсанта" заявило, що тимчасові збої інтернету можуть бути пов'язані з безпекою поїздки президента Росії Володимира Путіна в Санкт-Петербург і Ленінградську область.