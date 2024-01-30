Білий дім закликав Джонсона забезпечити ухвалення угоди про кордон

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена закликала спікера Палати представників Майка Джонсона забезпечити ухвалення угоди щодо посилення безпеки на американському кордоні з Мексикою.﻿﻿ Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу, повідомляє Українська правда.

"Ми сумлінно працювали над досягненням реального прогресу в одному з найважливіших питань, яке стоїть перед нами - гарантування безпеки нашого кордону. Тепер нам потрібно, щоб спікер Джонсон активізувався і надав повноваження та ресурси, про які ми просили" , – сказала вона.

Речниця Білого дому нагадала, що Республіканська партія активно висловлювалася за виділення нових ресурсів на безпеку кордону з Мексикою, причому на цьому наголошувала безпосередньо адміністрація Трампа. І наголосила, що угода, над якою працювали республіканці та демократи в Сенаті, а також Білий дім, забезпечує необхідні для цього заходи.

Карін Жан-П’єр також підкреслила, що президент готовий підписати законопроєкт у тому вигляді, як він був узгоджений за результатами кількох місяців переговорів. Тож, за її словами, спікер Джонсон повинен надати нинішній адміністрації повноваження і фінансування, які вона вимагає.