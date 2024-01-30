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Курс валют НБУ на 30 січня

Курс валют НБУ на 30 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 30 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 29 січня виріс до рівня 37.89 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 41:00 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 2 коп. до 4.22 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів зріс на 1 коп. до 48.11 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 43.88 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 9.39 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.886 200 +0.105
EUR Євро 41.004 200 --0.053
RUB Рубль 0.422 420 +0.002
GBP Фунт стерлінгів 48,106 000 +0.013
CHF Швейцарський франк 43.880 200 +0.172
PLN Польський злотий 9.389 200 +0.012

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