Курс валют НБУ на 30 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 30 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 29 січня виріс до рівня 37.89 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 41:00 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 2 коп. до 4.22 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів зріс на 1 коп. до 48.11 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 43.88 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 9.39 за 1 польський злотий.