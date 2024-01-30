Курс валют НБУ на 30 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 30 січня 2024 року
Курс долара порівняно з 29 січня виріс до рівня 37.89 за 1 долар.
Курс євро знизився до рівня 41:00 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 2 коп. до 4.22 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів зріс на 1 коп. до 48.11 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досяг рівня 43.88 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 9.39 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.886 200
|EUR
|Євро
|41.004 200
|RUB
|Рубль
|0.422 420
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48,106 000
|CHF
|Швейцарський франк
|43.880 200
|PLN
|Польський злотий
|9.389 200