У Росії заявили, що збили 21 український безпілотник

У ніч на 30 січня протиповітряна оборона росіян знищила чи перехопила 21 БПЛА.﻿ Про це заявили в Міноборони РФ, повідомляє Українська правда.

Безпілотники нібито були перехоплені над окупованим Кримом, Бєлгородською, Брянською, Калузькою та Тульською областями Росії.

Зазначимо, 30 січня губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз повідомив, що в області збили безпілотник. Також окупаційний "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив вранці 30 січня, що у Криму працювала ППО.