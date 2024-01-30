Уночі окупанти запустили по Україні 35 "Шахедів": скільки збила ППО

У ніч на 30 січня російські окупанти вдарили по Україні 35-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131". Сили ППО збили 15 "Шахедів".

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Безпілотники запускали з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та Чауда (Крим). Також атакували двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей" , – йдеться в повідомленні.

Повітряні сили зазначають, що частину "Шахедів" росіняи спрямували по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з Росією.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.