ISW: РФ використовує європейських націоналістів проти України

Росія розпалює та використовує неоімперіалістичні та націоналістичні настрої в Європі, щоб вбити клин між Україною та її західними сусідами. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Деталі: Аналітики інституту нагадують, що правий угорський політик і лідер партії "Наша Батьківщина" Ласло Тороцкоі 27 січня заявив, що Угорщина має претендувати на Закарпатську область України в разі поразки України у війні.

Водночас, румунський правий політик і лідер партії "Союз румунів" Клаудіу Тарзіу 29 січня наголосив, що Румунії необхідно "реінтегрувати" сусідні з Румунією території України, де проживало румунське населення, щоб зберегти суверенітет.

Експерти вважають, що російські джерела посилили заяви Тороцкоя та Тарзіу та підкреслили ці ультранаціоналістичні претензії Румунії та Угорщини на українську територію. Раніше, до повномасштабного вторгнення, Росія пропонувала ідею "розподілу України" між Росією та Заходом.

Президент Росії Володимир Путін та інші високопоставлені російські посадовці відновили цей наратив у грудні 2023 року, заявивши, що Україна має історичні "територіальні суперечки" з Польщею, Румунією та Угорщиною, але може зберегти свій "суверенітет", якщо вся країна складатиметься з кордонів Львівської області.

Військові аналітики вважають, що російська ультранаціоналістична концепція "Русского мира", схоже, набула популярності серед націоналістичних європейських фракцій і їхніх власних націоналістичних ідеологій.

Актори російського інформаційного простору, ймовірно, прагнуть використати цю ідеологічну схильність, щоб вбити клин між Україною та її європейськими сусідами.

Ключові висновки ISW за 29 січня: