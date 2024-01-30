Росія втратила в Україні ще майже 1000 військових та літак – Генштаб
За минулу добу РФ втратила у війні проти України приблизно 960 своїх військових, літак, 10 танків, 31 артилерійську систему, 35 безпілотників та іншу військову техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 384140 (+960) осіб,
- танків ‒ 6300 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11725 (+29) од,
- артилерійських систем – 9144 (+31) од,
- РСЗВ – 972 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 663 (+3) од,
- літаків – 332 (+1) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35),
- крилаті ракети ‒ 1846 (+0),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42) од,
- спеціальна техніка ‒ 1448 (+5).