Росія втратила в Україні ще майже 1000 військових та літак – Генштаб

За минулу добу РФ втратила у війні проти України приблизно 960 своїх військових, літак, 10 танків, 31 артилерійську систему, 35 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.01.24 орієнтовно склали: