Банки очікують зниження ставок за депозитами населення – НБУ

У січні - березні 2024 року більшість українських банків очікує зниження вартості всіх депозитів. На здешевлення коштів корпорацій очікують 69% респондентів, а коштів населення - 50%.﻿ Про це йдеться в опитуванні про банківське фондування НБУ (I квартал 2024 року), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Середня вартість фондування в цілому, за оцінками банків, знижується два квартали поспіль. Майже дві третини респондентів повідомили, що вартість коштів бізнесу зменшилася. Водночас ціна депозитів населення та оптових залучень помітно не змінилася впродовж IV кварталу.

Банки повідомили, що обсяги зобов’язань упродовж IV кварталу в цілому зросли. Більшість фінустанов спостерігали зростання обсягів коштів як домогосподарств, так і корпорацій.

За даними опитування, у I кварталі 2024 року банки в цілому не очікують змін обсягу коштів клієнтів.

Поточне Опитування про банківське фондування проводилося з 15 грудня 2023 року до 12 січня 2024 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 26 фінансових установ, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.

У грудні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,7% річних. Рік тому вони були на рівні 8,2%. Ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли з 0,7 до 1,0%.

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, ставки за банківськими кредитами в Україні у 2024 році можуть знизитися після зниження облікової ставки НБУ у грудні 2023 року. Натомість ставки за депозитами, скоріше за все, суттєво не зміняться.