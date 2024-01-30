Глава Пентагону і генсек НАТО обговорили виробництва зброї для України

Міністр оборони США Ллойд Остін та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрілися у Пентагоні, де обговорили підтримку низку питань, зокрема підтримку України, повідомляє Європейська правда.

"Кожен з них відзначив критичну важливість швидкого нарощування оборонного виробництва для продовження підтримки України, поповнення запасів боєприпасів та обладнання НАТО, а також виконання зростаючих вимог оборонних планів, ухвалених на Вільнюському саміті Альянсу" , – йдеться в повідомленні Пентагону.

Щодо України обидва лідери наголосили на важливості збереження єдності НАТО та обговорили поточну підтримку з боку Альянсу, зазначають у пресрелізі Пентагону.

Як йдеться у повідомленні, Столтенберг та Остін обговорили посилення засобів стримування та оборони НАТО, а також проаналізували прогрес у виконанні рішень, ухвалених на Вільнюському саміті 2023 року.

"Вони також обмінялися думками щодо ситуації з безпекою на Близькому Сході, зокрема висловивши обурення та скорботу з приводу загибелі і поранення американських військовослужбовців в Йорданії" , – вказує Пентагон.

Крім того, сторони підтвердили свою підтримку заявки Швеції на вступ до Альянсу та висловили сподівання, що Угорщина завершить процес ратифікації.