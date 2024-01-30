Гуменюк: Окупанти посилили застосування дронів на півдні

Ситуація на півдні України залишається напруженою. Окрім бомбардувань, ворог активно застосовує FPV-дрони й БпЛА інших модифікацій проти Сил оборони й цивільних.﻿ Про це заявила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Ситуація залишається напруженою. Ворог не припиняє свої активності, вишукує ті засоби та можливості, які може застосувати максимально ефективно. Намагається тиснути за допомогою дронових атак, як нічного застосування "Шахедів", так і протягом усієї бойової доби, з потужним використанням за кількістю збільшено FPV-дронів, дронів інших модифікація, з яких скидають осколкові боєприпаси" , - розповіла Гуменюк.

Як розповіла керівниця пресцентру оперативного командування "Південь", росіяни прицільно атакують цивільне населення, скидаючи осколкові боєприпаси на подвір'я людям.

Зокрема продовжуються артилерійські обстріли, у тому ж числі й Херсону, який обстрілюється терористами регулярно.

"Намагається завдавати ударів по житлових кварталах, у напрямку обʼєктів критичної інфраструктури, щоб ускладнити життя мешканців лівобережжя. Також застосовує і керовані авіабомби, Бериславський район знову потерпав від бомбардування. Там де в населених пунктах майже усі домівку зруйновані й мають пошкодження суттєві" , - додала Гуменюк.

За словами Гуменюк, росіяни продовжують тиск на правий берег України з метою підготовки лівого берега до майбутніх "виборів" й нагадування цивільним про те, що "ми можемо повернутись".