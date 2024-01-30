Блінкен: Припинення допомоги Україні від США вплинуло на поле бою

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ситуація із припиненням поставок американської допомоги Україні певним чином вплинула на поле бою. Про це він сказав під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Європейська правда.

Блінкен наголосив, що поточне фінансування потреб України важливе як з боку США, так і з боку партнерів по НАТО.

За словами держсекретаря, той факт, що витрати на допомогу Україні розподіляються між усіма союзниками, має стати чітким посланням американському Конгресу, який має схвалити додатковий запит на фінансування.

"Але так само, якщо Сполучені Штати не виконають наших зобов'язань, то це ускладнить європейцям та іншим країнам можливість продовжувати робити те, що вони вже роблять. Тому я думаю, що це має велике значення, навіть більше, ніж велике. Я вважаю, що дуже важливо, щоб ми виконували наші зобов'язання" , – зазначив Блінкен.

Він переконаний, що союзники США по всьому світу "продовжуватимуть робити те, що вони роблять", а у Конгресі збережеться двопартійна підтримка України.

"Тож подивімося, що буде найближчими днями і тижнями, як все це буде просуватися, адже іншого чарівного горщика з грошима немає. Наразі у нас закінчилась допомога, яку ми надавали Україні, і ми навіть бачимо деякі свідчення того, що це означає на полі бою" , – підкреслив Блінкен.

Він сказав, що схвалення підтримки України найближчим часом є життєво важливим.