ЗСУ збили російський Су-34 на Луганщині — Генштаб

Українські воїни збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Луганщині. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов у ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, літак було знищено під час боїв 29 січня.

У Луганській області бої з росіянами тривають у районі Кремінної.

Вранці військові заявляли, що в тому районі ЗСУ відбили чотири атаки в районах Серебрянського лісництва та Тернів.

Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони й застосування засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей вдень та вночі у простих та складних метеорологічних умовах.

За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++ і дає змогу здійснювати виконання основних бойових завдань без супроводу винищувачами прикриття через високі бойові якості, що дають змогу вести самостійно маневрений повітряний бій з будь-якими наявними винищувачами противника на рівних умовах.