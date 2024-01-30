Столтенберг зустрінеться з конгресменами США: обговорять підтримку України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з конгресменами Сполучених Штатів для обговорення підтримки України.﻿ Про це він сказав під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє Європейська правда.

"Завтра я зустрінуся з членами Конгресу. І звичайно, я з нетерпінням чекаю можливості обговорити з ними багато питань, серед яких і Україна" , – заявив генсек.

За його словами, він впевнений, що всі члени НАТО, зокрема Сполучені Штати, продовжуватимуть надавати підтримку Україні, оскільки це в інтересах безпеки Альянсу.

"Перемога Путіна буде трагедією для українців, але це також зробить світ більш небезпечним, а усіх нас – більш незахищеними. Це заохотить інших авторитарних лідерів – не лише (президента РФ) Путіна, але й КНДР, Іран та Китай – до застосування сили. Сьогодні це Україна, завтра це може бути Тайвань" , – зазначив Столтенберг.

Він наголосив, що в інтересах країн НАТО забезпечити перемогу України як суверенної, незалежної держави, а допомога зброєю дозволила Києву мати великі досягнення, завдавши великих втрат російським збройним силам та відтіснивши чорноморський флот РФ на схід, тож тепер Україна може експортувати зерно та інші товари морем.

"Ми не повинні недооцінювати ті досягнення, яких українці вже досягли. І якщо ми хочемо закінчити цю війну, то єдиний спосіб закінчити її – переконати Путіна, що він не переможе на полі бою, і єдиний спосіб досягти цього – надати Україні зброю від Сполучених Штатів та інших союзників і партнерів" , – резюмував Столтенберг.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ситуація із припиненням поставок американської допомоги Україні певним чином вплинула на поле бою.