Боррель про війну РФ з Україною: Ми не бачимо світла в кінці тунелю

Попри суттєві санкції Європейського союзу проти Росії, які значно послабили її військову машину, війна проти України триває. Інтенсивність бойових дій на фронті зростає. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на транспортному інвестиційному форумі ЄС - Центральна Азія, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За його словами, війна Росії проти України стала яскравим нагадуванням про критичну важливість спільного захисту основних принципів ООН. Це найкращий спосіб забезпечити мир і безпеку у світі.

"Суверенітет і незалежність, територіальна цілісність будь-якої країни мають бути незаперечними. І ми повинні уникати повернення до світу, де "сила має право" і де могутні країни можуть змінювати кордони в односторонньому порядку" , - зазначив Боррель.

Він наголосив, що для захисту цих принципів ЄС запровадив суттєві санкції проти Росії, які значно послабили її військову машину.

"Але все одно вони там, а війна триває. І, якщо можна так сказати, інтенсивність бойових дій зростає, і ми не бачимо світла в кінці тунелю" , - додав високий представник ЄС.

Боррель зазначив, що для того, щоб антиросійські санкції були ефективними, потрібна повна співпраця партнерів.