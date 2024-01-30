Індекс сприйняття корупції: Україна покращила результати за рік

Україна додала 3 бали в Індексі сприйняття корупції – це один з найкращих результатів за минулий рік у світі, повідомляє Українська правда.

"36 балів зі 100 можливих отримала Україна в Індексі сприйняття корупції за 2023 рік, і тепер наша країна посідає 104 місце поміж 180 країн.

Зростання України на 3 бали – один із найкращих результатів за минулий рік у світі. Також Україна стала однією з 17 країн в цьогорічному СРІ, що продемонстрували свій найкращий показник за увесь час. [...] З часів Революції Гідності і початком великого реформування за 10 років Україна додала загалом 11 балів" , – йдеться в повідомленні Transparency International Україна.

Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі.

Результати інших країн-кандидаток до ЄС такі: Грузія втратила 3 бали (53 бали, 49 місце), Чорногорія додала 1 бал (46 балів, 63 місце), Молдова додала 3 бали (42 бали, 76 місце), Північна Македонія додала 2 бали (42 бали, 76 місце), Албанія додала 1 бал (37 балів, 98 місце), показники Сербії за рік не змінилися (36 балів, 104 місце), Боснія і Герцеговина додала 1 бал (35 балів, 108 місце).

Найменше з усіх країн-кандидаток цьогоріч набрала Туреччина – в її доробку стало менше на 2 бали (34 бали, 115 місце), і вона ж стала останньою з-поміж усіх претендентів на своє місце в ЄС.

Як і Україна, 36 балів мають Алжир, Бразилія та Сербія. 37 балів мають Албанія, Аргентина, Білорусь, Гамбія, Ефіопія та Замбія – всі вони мають по 37 балів. А 35 – Боснія і Герцеговина, Домініканська Республіка, Єгипет, Непал, Панама, Сьєрра-Леоне та Таїланд.

З-поміж сусідів Україна ще більше випереджає Росію – країна-агресор втратила 2 бали і з 26 балами посідає 141 місце у списку. Продовжують знижуватися бали Білорусі – вона цьогоріч теж втратила 2 бали і посідає 98 місце. В організації зазначають, що у Білорусі продовжується тенденція до просідання.

З-поміж західних сусідів показник Румунії залишився без змін (46 балів, 63 місце), тоді як Польща втратила ще 1 бал, але залишилася однією з лідерок за показниками СРІ серед близьких до України країн – із 54 балами вона посідає 47 місце. Однак тепер Польща ділить цю сходинку зі Словаччиною – за рік ця країна додала 1 пункт та теж набрала 54 бали. Бали Угорщини не змінились (76 місце із 42 балами).

Лідери та аутсайдери Індексу сприйняття корупції майже не змінилися. Очолює список Данія із 90 балами. Далі йдуть Фінляндія, яка набрала 87 балів, Нова Зеландія із 85 балами та Норвегія з 84 балами.

Аутсайдери рейтингу теж залишилися незмінними. Сомалі втратило 1 пункт і з 11 балами посідає останнє 180 місце. А до Південного Судану та Сирії, які набрали по 13 балів та посідають 177 сходинку, Венесуела додалася з такими ж показниками.

Що вплинуло на підняття України в рейтингу:

Завершилися конкурси з обрання керівників НАБУ та АРМА. Триває конкурс з відбору Голови НАЗК.

Оновлені Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів, запущено процес відбору нових п’яти суддів Конституційного Суду України.

Відкрито більшу частину даних, які мають бути публічними за законодавством.

Публічні закупівлі здебільшого проводять у Prozorro. Проте ефективний контроль за ними все ще залишається головною ціллю.

TIU також наголошує, що у 2023 році НАБУ та САП вручили низку гучних підозр, зокрема ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву, ексголові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку, суддям Київського апеляційного суду В’ячеславу Дзюбіну, Юрію Сливі, Ігорю Паленику, Віктору Глиняному, т.в.о. Міністра громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському, нардепам Сергію Лабазюку та Андрію Одарченку.

Серед гучних вироків 2023 року: екссудді Чаусу (10 років із конфіскацією майна), експрокурору Дмитру Сусу (9 років в’язниці, АП ВАКС зменшила строк до 7 років).

Чимало запитань, як додає ТIU, викликали вироки у справі аеропорту "Бориспіль", щодо ексмера Полтави Олександра Мамая (пішов на угоду зі слідством, перерахував на ЗСУ 2 млн грн) та ексміністру екології Миколі Злочевському (пішов на угоду зі слідством, перерахував на ЗСУ 660 млн грн та отримав штраф 68 тис. грн).

Разом з тим виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик наголосив, що цього року Україна доросла до показників країн-кандидаток в ЄС.