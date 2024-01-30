Очільниця МЗС Канади відвідає Польщу для обговорення допомоги України

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі з 29 січня по 1 лютого 2024 року відвідає Молдову та Польщу, де, зокрема, у Варшаві обговорить допомогу Україні, повідомляє Європейська правда.

Під час свого візиту до Варшави вона зустрінеться зі своїм польським колегою Радославом Сікорським та спікером Сейму Польщі Шимоном Головнею, щоб обговорити плани подальшої підтримки України, йдеться в пресрелізі.

Згідно з повідомленням, вона також планує обговорити права людини, запобігання загрозам регіональній безпеці з боку РФ та Білорусі, а також визначення подальших можливостей для співпраці на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

Крім того, Жолі планує зустрітися з представниками гуманітарних організацій, зокрема Міжнародним комітетом Червоного Хреста, Фондом "Український дім" та Центром освіти і розвитку, які підтримують українських біженців у Польщі.