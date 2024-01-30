Молдова не буде відкривати дільниці у Придністров’ї на виборах Путіна – МЗС

Влада Молдови не має наміру відкривати виборчі дільниці на президентських виборах РФ на території Придністровського регіону. Про це в ефірі Radio Moldova заявив новий міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, повідомляє Європейська правда.

Відповідну заяву міністр зробив, коментуючи питання відкриття дільниць для голосування на російських виборах на території Молдови.

"Це тема, яка наразі обговорюється. Як тільки ми приймемо рішення, воно буде оголошено. Це рішення потребує консультацій, щоб воно було найкращим. Питання відкриття виборчих дільниць виникало і на інших виборах, зокрема, з відкриттям виборчих дільниць у Придністровському регіоні, що є неприйнятним" , – сказав Попшой.

За його словами, згідно з Віденською конвенцією, Молдова не може заборонити голосування на території посольства РФ. Інші спроби відкрити виборчі дільниці потребують обговорення.

"Відкриття виборчих дільниць у Придністровському регіоні є неприйнятним. На жаль, таке траплялося в минулому, але без згоди конституційної влади Республіки Молдова не може бути відкрита жодна виборча дільниця, окрім тієї, що знаходиться в посольстві, але і на це, очевидно, повинна бути формальна згода" , – пояснив він.

Міністр підкреслив, що якщо РФ відкриє свої дільниці у Придністров’ї, у молдовської влади має бути план реагування.

Росія направила запит до Республіки Молдова з проханням відкрити виборчі дільниці для проведення виборів президента Путіна, запланованих на 15-17 березня 2024 року.

У попередні роки Росія завжди відкривала виборчі дільниці в Придністровському регіоні, де, за офіційними даними, проживає близько 200 тисяч російських громадян.

На останніх виборах до Держдуми, які відбулися 17-19 вересня 2021 року, в Молдові було відкрито 30 виборчих дільниць, 27 з яких – у Придністров'ї. Влада в Кишиневі не давала згоди на їх відкриття.