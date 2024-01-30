Орбан підтвердив, що готовий розблокувати допомогу Україні

Угорський прем’єр Віктор Орбан підтвердив, що минулої суботи Будапешт направив до Брюсселя компромісну угоду щодо розблокування фінансування для України. Про це Орбан заявив в інтерв’ю французькому виданню Le Point, повідомляє Європейська правда.

За його словами, компроміс полягає у тому, що фінансування Україні виділятиметься за умови, "якщо ви гарантуєте, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні".

Орбан зазначив, що це щорічне затвердження також має відбуватись одноголосно усіма членами ЄС.

"На жаль, ця позиція розуміється або інтерпретується деякими країнами як засіб щорічного шантажу…Наша позиція полягає в тому, що мова йде не про шантаж вето, а про відновлення і збереження єдності Європейського Союзу" , – стверджує угорський прем’єр.

Минулої п'ятниці посадовець ЄС заявив, що переговори про схвалення чотирирічної програми фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро ускладнюються, оскільки Угорщина не проявляє гнучкості напередодні саміту 1 лютого.

Водночас політичний директор прем’єра Угорщини Балаж Орбан заявив, що Брюссель шантажує Будапешт, незважаючи на запропонований ним компроміс, який дозволить Євросоюзу профінансувати пакет допомоги Україні на 50 млрд євро.