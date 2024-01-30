У Білорусь літаком доставляли військові вантажі з Китаю – спостерігачі

На початку січня Китай здійснив чотири рейси транспортного літака Boeing 747-4FTF до Білорусі, ймовірно, із військовим вантажем. Про це повідомили у білоруській OSINT-спільноті "Беларускі гаюн", повідомляє Ліга.net.

За даними спільноти, на початку січня було зафіксовано нетипову активність китайської вантажної авіакомпанії Air China Cargo у національному білоруському аеропорту "Мінськ". Протягом чотирьох днів Boeing 747-4FTF нібито здійснив чотири рейси за маршрутом Урумчі – Мінськ:

8 січня 2024 року: рейс CAO1095 до Мінська, назад CAO1096;

9 січня 2024 року: рейс CAO1097 до Мінська, назад CAO1098;

10 січня 2024 року: рейс CAO1095 до Мінська, назад CAO1096;

11 січня 2024 року: рейс CAO1097 до Мінська, назад CAO1098.

Також у дописі зауважили, що в національному аеропорту "Мінськ" розташовується логістичний центр, який обслуговує вантажні рейси. За даними спільноти, усі вантажні літаки паркуються на спеціальних стоянках, але китайський B-2476 цього разу паркувався на стоянці 1А, яка зарезервована для обслуговування урядових літаків.

Журналісти білоруського опозиційного порталу motolko.help заявили, що борт Air China Cargo доставив у Білорусь військову техніку з Китаю. Вантаж, написали журналісти, ймовірно, не проходив митного очищення й одразу залишив аеропорт.

Вони також помітили, що всі рейси прибували до Мінська фактично в один й той самий час – з 09:30 до 10:10. Після цього, за їхніми даними, літак перебував у Білорусі близько трьох годин. Журналісти зазначили, що цього часу достатньо для проведення розвантаження.

Також журналісти допускають, що рейси могли здійснюватися двома партіями: 8 та 9 січня, а також 10 й 11 січня.