Окупанти зранку обстріляли Авдіївку, загинула жінка – ОВА
Російські військові зранку завдали удару по Авдіївці, внаслідок чого загинула жінка, пошкоджена багатоповерхівка. Про це заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє Українська правда.
"Близько 10 ранку росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії, влучили у приватний будинок. Загинула 47-річна жінка", – повідомив він.
Внаслідок обстрілу пошкоджені декілька приватних будинків і багатоповерхівка.
На місці працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.