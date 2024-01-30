Росстат прогнозує зменшення населення РФ до 130 млн у 2046 році

Природний спад населення Росії почнеться з найбільших міст і до 2046 року кількість корінних жителів РФ може скоротитися до рівня 1897 року, водночас країну почнуть наповнювати мігранти. ﻿ Це випливає з демографічного прогнозу Росстату, повідомляє Економічна правда.

Згідно з документом, зі 146,4 млн постійних жителів на початок 2023 року в Росії до 2046 року залишиться 138,8 млн, що стане мінімумом з 1981 року.

У негативному прогнозі Росстату до 2046 року в Росії проживатимуть 130,6 млн осіб. Приблизно стільки ж (129 млн) проживало в Російській імперії 1897 року.

У найближчі два десятиліття лідерами з природного убутку населення (народжуваність за мінусом смертності) будуть три найбільші міста країни: Москва, Санкт-Петербург і Нижній Новгород.

Зокрема, Москва, як очікують у Росстаті, за вказаний період втратить сумарно 695,2 тис осіб (у середньому 31,6 тис на рік).

У Санкт-Петербурзі природний спад становитиме 466,4 тис осіб (у середньому 21,2 тис на рік).

Зі свого боку Нижегородська область, столицею якої є третє за чисельністю населення місто Росії Нижній Новгород, втратить унаслідок природного убутку 440 тис осіб (у середньому 20 тис на рік).

Також 610 тис осіб втратить Московська область, 462 тис - Краснодарський край, 440 тис - Самарська область і по 352 тис Свердловська, Саратовська і Воронезькі області.

При цьому, за прогнозом Росстату, міграційний приріст у Москві до 2046 року становитиме 682 тис осіб. Завдяки мігрантам чисельність населення в столиці РФ залишиться практично на рівні початку 2024 року (13,1 млн осіб).

У Підмосков'ї ж за рахунок міграції населення до зазначеного терміну зросте на 862 тис осіб.

Загалом, згідно з прогнозом Росстату, населення Росії до 2046 року скорочуватиметься зі швидкістю понад 500 тис. осіб на рік.

У 2023 році внаслідок природного убутку Росія втратить 600,7 тис осіб, у 2024-му - 675,1 тис, у 2025-му - 693,2 тис, у 2026-2027 роках - понад 700 тис осіб на рік - понад 700 тис.

Потім природний спад почне плавно сповільнюватися - до 652 тис у 2030 році, 532 тис - у 2035-му, але залишиться вище 400 тис осіб на рік навіть до середини 2040-х.

Загальна чисельність населення скоротиться менше - на 7,6 млн осіб за 2023-2045 роки.

Водночас щорічно в Росію прибуватимуть понад 200 тис. мігрантів. Накопиченим підсумком до 2046 року їхній приплив сягне 4,8 млн осіб, втім, це компенсує лише 40% природного зменшення населення.