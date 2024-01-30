Уряд затвердив новий законопроєкт про мобілізацію – ЗМІ

Кабінет міністрів України затвердив новий законопроєкт про мобілізацію. Документ незабаром внесуть до Верховної Ради.﻿ Про це повідомило джерело в уряді, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як розповіло джерело, новий законопроєкт, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, був внесений Міноборони та доопрацьований народними депутатами.

Що відомо про новий законопроєкт щодо мобілізації

Нагадаємо, що українська влада працює над новим законопроєктом щодо мобілізації після того, як минулий було відкликано.

Попередній документ, зокрема, передбачав низку обмежень і санкцій щодо військовозобов'язаних громадян України, які ухиляються від мобілізації. Також викликало обурення пропозиція скасування відстрочки для людей з інвалідністю III групи та надсилання повісток електронною поштою.

Внаслідок чого минулий законопроєкт щодо мобілізації було відкликано 11 січня. З того часу йде робота над новим документом.

Після чого спікер ВРУ Руслан Стефанчук розповідав, які зауваження до "мобілізаційного" законопроєкту Рада передала уряду.