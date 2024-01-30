Орбан знову заявив про "катастрофічні наслідки" вступу України в ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову непокоїться через нібито "катастрофічні наслідки" від вступу України в ЄС. Свої заяви він зробив в інтерв’ю французькому виданню Le Point, повідомляє Європейська правда.

Орбан згадав про євроінтеграцію України, коментуючи ситуацію з протестами фермерів у Європі.

"Ця історія показує, наскільки серйозною проблемою для Європи є Україна, незважаючи на війну" , – сказав він.

Угорський прем’єр стверджує, що зближення України з Європейським Союзом або її вступ "може мати катастрофічний ефект для європейських економік, особливо в аграрному секторі".

Він розповів, як Угорщина "страждає" від впливу української економіки, оскільки межує з Україною.

"Українська сільськогосподарська продукція набагато дешевша, ніж у французьких та угорських фермерів… Ми не можемо конкурувати і руйнуємо наші сільські господарства… Єврокомісія повинна захищати європейські інтереси перед українцями, а не українські інтереси перед європейськими фермерами" , – каже Орбан.

Орбан раніше скаржився, що з приєднанням України до ЄС вся центральноєвропейська підтримка – у тому числі адресована Угорщині – дістанеться Києву.