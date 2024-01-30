Медведєв пригрозив розмістити нові види озброєнь на Курилах
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія розмістить на Курильських островах, які прагне повернути Японія, нові види озброєнь, повідомляє Українська правда.
"Курильські острови будуть активно розвиватися, і паралельно зростатиме їхня стратегічна роль, в тому числі розміщення там нових видів озброєнь", – написав Медведєв у соцмережі X.
Він пригрозив, що "територіальне питання" буде закрите "раз і назавжди" відповідно до Конституції Росії.
За словами Медведєва, Росії "начхати на почуття японців" щодо Курил, бо вони начебто належать Росії. При цьому він заявив, що "американцям, які цілуються з французами, набагато легше, бо вони забули про Хіросіму і Нагасакі".