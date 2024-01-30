ЄС уник рецесії попри слабкість економік Німеччини та Франції

У 2023 році економіка Єврозони змогла уникнути рецесії, попри слабкість двох найбільших економік - Німеччини та Франції, а також попри те, що з середини 2022 року Євросоюз не мав жодного значущого зростання, повідомляє Економічна правда.

Погані показники в основному пов'язані з Німеччиною, яка раніше підтвердила, що її валовий внутрішній продукт скоротився на 0,3% за останні три місяці року.

ВВП Франції стагнував, хоча він уникнув скорочення лише завдяки тому, що імпорт падав швидше, ніж експорт.

Слабкість двох найбільших економік єврозони була частково компенсована сильнішими, ніж очікувалося, показниками Іспанії та Італії.

Ці цифри означають, що єврозона змогла уникнути двох кварталів поспіль негативного зростання, що є класичним визначенням рецесії в економічній науці. Втім це означає також, що з середини 2022 року Євросоюз не мав жодного значущого зростання.