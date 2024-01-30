Орбан зустрінеться із Зеленським після виконання умов Угорщини – Сійярто

Зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із президентом України Володимиром Зеленським відбудеться лише після виконання Києвом умов Будапешта.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

При цьому він сказав, що до зустрічі лідерів двох країн є ще довгий шлях.

За його словами, якщо Україна виконає умови Угорщини, це створить "чистий лист" у двосторонніх відносинах та дозволить провести зустріч на найвищому рівні.