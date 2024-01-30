У ЄС працюють над наступними кроками щодо заморожених російських активів

У Єврокомісії привітали рішення щодо створення окремого рахунку, на який будуть перераховуватись відсотки від оподаткованих прибутків заморожених російських активів, та заявили, що працюють над наступними кроками. Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд, повідомляє Європейська правда.

Він нагадав, що мета цих заходів, щоб надприбутки російського Центробанку врешті-решт були передані Україні.

Віганд додав, що наразі високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель та віцепрезиденти Єврокомісії "готові підготувати наступний крок якомога швидше".

"Ми не маємо конкретних термінів, які ми могли б оголосити вам сьогодні, але є величезна готовність зробити це якомога швидше", – сказав представник ЄК.

Напередодні постійні представники країн Євросоюзу на зустрічі 29 січня погодили створення окремого рахунку, на який будуть перераховуватись відсотки від оподаткованих прибутків заморожених російських активів.

Раніше цього місяця міністри закордонних справ Євросоюзу досягли політичної згоди щодо плану використання російських активів на підтримку України.

Позаяк низка держав-членів ЄС проти конфіскації цих активів через юридичні труднощі, компроміс полягає в тому, що будуть оподатковуватись прибутки, які приносять ці заморожені активи, й ці кошти переказуватимуть Україні.