У Німеччині лише кожен десятий вірить у перемогу України – опитування

У перемогу України у війні з Росією вірить лише десята частина мешканців Німеччини. Про це свідчать результати репрезентативного опитування, проведеного Інститутом демоскопії Алленсбаха на замовлення Центру стратегії та вищого керівництва, повідомляє Європейська правда.

34% опитаних думають, що перемогу у війні здобуде Росія. 56% не наважилися дати свою оцінку.

І лише кожен десятий вірить, що Україна може перемогти у війні.

Під час опитування рік тому 16% населення Німеччини вважали, що результат цієї війни буде сприятливим для України. 23% тоді прогнозували, що Росія з більшою ймовірністю виграє війну.

Узагалі ж ситуація на Близькому Сході зараз сприймається у Німеччині так само загрозливо, як і загарбницька війна Росії проти України.