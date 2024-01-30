Окупанти з авіації вдарили по Херсонщині: поцілили в "Пункт незламності"
В обід 30 січня авіація російських загарбників атакувала два населені пункти Бериславському району Херсонської області, поцілила по будинку "Пункту незламності". Про це заявили в Херсонській ОВА, повідомляє Українська правда.
"В обід під вогнем опинилися два населені пункти Бериславського району", – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, удари прийшлися по житлових будинках, а також по будівлі "Пункту незламності".
За даними ОВА, ніхто з місцевих жителів не постраждав.