МВФ підвищив прогноз зростання світової економіки у 2024 році

Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання світової економіки у 2024 році на 0,2 в.п. до 3,1%. У 2025 році очікується зростання на 3,2%.﻿ Про це йдеться у World Economic Outlook (WEO) за січень 2024 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Прогноз покращений порівняно з жовтнем минулого року через вищу, ніж очікувалося, стійкість у Сполучених Штатах і деяких країнах з ринком, а також фінансову підтримку в Китаї.

Проте прогноз на 2024-2025 роки нижчий за історичний середній показник (2000-2019 роки) у 3,8% через підвищені ставки центральних банків для боротьби з інфляцією, припинення бюджетної підтримки на тлі високого боргу.

"Хмари починають розходитися. Світова економіка починає остаточний рух до м'якої посадки, при цьому інфляція неухильно знижується, а зростання сповільнюється. Але темпи зростання залишаються повільними, і попереду можуть виникнути турбулентності" , - сказав головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша.

За його словами, глобальна активність виявилася стійкою у другій половині минулого року, оскільки фактори попиту та пропозиції підтримали провідні економіки. Щодо попиту, вищі приватні та державні витрати підтримали активність, незважаючи на жорсткі грошово-кредитні умови. Що стосується пропозиції, то, незважаючи на геополітичну невизначеність, що відновилася, допомогло збільшення участі робочої сили, поліпшення ланцюжків поставок і низькі ціни на енергоносії та сировинні товари.

Світова інфляція

У більшості регіонів інфляція знижується швидше, ніж очікувалося, на тлі послаблення проблем з боку пропозиції та обмежувальної грошово-кредитної політики. Очікується, що глобальна інфляція знизиться до 5,8% у 2024 році та до 4,4% у 2025 році, при цьому прогноз на 2025 рік буде переглянуто у бік зниження.

МВФ заявив, що середні ціни на нафту впадуть на 2,3% у 2024 році порівняно з падінням на 0,7%, яке він прогнозував у жовтні, і заявив, що ціни впадуть на 4,8% у 2025 році.

МВФ заявив, що нові стрибки цін на сировинні товари через геополітичні потрясіння, включаючи напади на судноплавство в Червоному морі, можуть продовжити жорсткі монетарні умови. Гурінша повідомив, що МВФ уважно стежить за розвитком подій на Близькому Сході, але ширший економічний вплив залишається "щодо обмеженим".