У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи (Оновлено)

У Харкові пролунали вибуху під час повітряної тривоги вдень 30 січня, повідомляє РБК-Україна.

"У Харкові чутно серію вибухів. Будьте обережні" , - повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram.

Зауважимо, раніше Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного обстрілу у східних та північних областях.

Оновлено о 16:20.

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко попередив у Telegram жителів громади, щоб ті зберігали спокій та перебували в укриттях.

Окрім того про небезпеку попередив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Увага, до відбою повітряної тривоги не покидайте укриттів" , - написав він.

Оновлено о 16:30.

Повідомляється про третю серію вибухів у Харкові. Як повідомили у Синєгубов, росіяни знову завдали ударів по Харківському району.

"На цю хвилину - без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - написав він.

Нічна атака по Україні 30 січня

Російські терористи у ніч на 30 січня запустили по Україні 35 дронів-камікадзе Shahed та дві керовані ракети С-300.

Силами та засобами ППО було знищено 15 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Частину ударних БПЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ.