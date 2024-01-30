Макрон: Європа має бути готова компенсувати підтримку України з боку США

Президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Європи у разі можливого зниження обсягів допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки або її припинення бути готовими компенсувати потрібний рівень підтримки, повідомляє РБК-Україна.

Про це передає Le Figaro.

Під час сьогоднішньої прес-конференції в Стокгольмі з президентом Швеції Ульфом Крістерссоном Макрон закликав європейців до підтримки України "в довгостроковій перспективі".

Він також відреагував на ситуацію з проблемами погодження у США фінансування подальшої допомоги для України.

"Ми повинні організувати себе таким чином, щоб, якщо Сполучені Штати зроблять суверенний вибір припинити цю допомогу або скоротити її, це не повинно мати впливу на місцях" , - наголосив французський президент.

Питання щодо допомоги США для України

Нагадаємо, у жовтні минулого року президент США Джо Байден подав у Конгрес законопроєкт 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на Україну, а 14,3 млрд доларів - на Ізраїль.

Проте у грудні американський Сенат заблокував початок дебатів стосовно цього пакету допомоги. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен застеріг Конгрес від можливих наслідків, якщо законодавці не ухвалять законопроєкт у якому закладено виділення фінансування для допомоги Україні.

Додамо, днями видання The Washington Post писало про те, що адміністрація Байдена працює над довгостроковою стратегією підтримки України, яка зменшить акцент на деокупації територій й зосередиться на допомозі відбити нові російські наступи, зокрема на зміцненні ЗСУ та економіки країни.

Допомога Україні від Франції

Франція з початку повномасштабної війни Росії проти України є одним із головних європейських союзників. Париж надає активну фінансову та військову допомогу Києву.

Раніше стало відомо, що Франція змінила тактику постачання зброї в Україну.

Так, нещодавно стало відомо, що пілоти ЗСУ у 2024 році почнуть прибувати до Франції для проходження навчання в рамках військової допомоги. Також повідомлялося, що Україна та Франція нарощують співпрацю в галузі протиповітряної оборони.