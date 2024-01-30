Шмигаль відповів, чи планують підвищення тарифів на електрику цієї зими

Кабінет міністрів цієї зими не планує зміни жодних тарифів для населення, повідомляє Економічна правда.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд зберігає пільговий тариф на електроенергію для населення.

"Тариф був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт⋅год. Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення" , - сказав Шмигаль.

Він додав, що після того як минулої зими 50% енергосистеми було вражено ворожими ракетами й дронами, Україна провела масштабні ремонти й додали в енергетику 2,2 ГВт потужності. Наразі в жодному регіоні обмежень та відключень немає і не планується.

Також, за словами прем’єр-міністра, збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею ENTSO-E.

Раніше народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що тариф на електроенергію для населення може зрости вдвічі, і що він може становити трохи менше ніж 6 грн за кВт-год.