Росіяни запустили ударні БпЛА у напрямку Дніпра

Росіяни запустили ударні БпЛА у напрямку міста Дніпро, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.

"Ударні БпЛА типу "Shahed" з півдня в напрямку Дніпропетровщини (Покровський район), курс північно-західний".

Пізніше військові уточнили, що безпілотники летять на Дніпро.

О 19:15 повітряники написали, що БпЛА в районі Павлограда, курс північний та на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, напрямок південно-західний.