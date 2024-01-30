Росіяни запустили ударні БпЛА у напрямку Дніпра
Росіяни запустили ударні БпЛА у напрямку міста Дніпро, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.
"Ударні БпЛА типу "Shahed" з півдня в напрямку Дніпропетровщини (Покровський район), курс північно-західний".
Пізніше військові уточнили, що безпілотники летять на Дніпро.
О 19:15 повітряники написали, що БпЛА в районі Павлограда, курс північний та на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, напрямок південно-західний.