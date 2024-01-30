Close button

Росіяни скаржаться на масштабні проблеми з інтернетом: що відомо

Росіяни скаржаться на масштабні проблеми з інтернетом: що відомо

Ввечері вівторка, 30 січня, і Росії почались масштабні проблеми з мережею iнтернет. Зокрема не працюють всі сайти в домені ".ru", повідомляє РБК-Україна.

На проблеми з мережею почали скаржитись як самі росіяни, так і пропагандистські ЗМІ.

Повідомляється, що проблеми з інтернетом зафіксовані як в столиці Росії - Москві, так і в інших містах. Росіяни втратили доступ до багатьох сайтів - не відкриваються сайти Яндекса, Мегафона, МТС, Озона, Вайлдберіс, Авіто і багатьох інших.

Як заявив Координаційний центр доменів ".RU/.РФ", вони вже нібито працюють над усуненням проблеми. Однак з чим саме пов'язані збої у роботі російського інтернету - не відомо.

Окрім цього повідомляється, що деякі російські сайти також не працюють і в Європі.

Пізніше росіяни заявили, що проблема нібито пов'язана з технічною частиною а спеціалісти вже працюють над її усуненням.

Кібератаки на Росію

З початку повномасштабної війни українські IT атакують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки "хакерів".

Нещодавно українська IТ-армія зупинила роботу великих аеропортів Росії. У пропагандистських ЗМІ заявляли про DDoS-атаку.

Крім того, в новорічну ніч українська IТ-Армія зупинила роботу платіжних терміналів Російської Федерації.

Напередодні ми повідомляли, що українські хакери зламали держпідприємство Російської Федерації та викрали документацію на 500 об’єктів російського Міністерства оборони.

Новини

Популярні теми форуму

analytics