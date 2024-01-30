МВФ покращив прогноз зростання економіки Росії у 2024 році

У 2024 році Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП Росії на 2,6%, що більш ніж удвічі перевищує темпи, які МВФ прогнозував у жовтні, і дещо повільніше, ніж 3-відсоткове зростання, яке очікується у 2023 році, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Financial Times.

"Цього року економіка Росії зростатиме набагато швидше, ніж очікувалося раніше, згідно з прогнозами МВФ, оскільки військові витрати Путіна сприятимуть ширшому зростанню.

Підвищення прогнозу для Росії на 1,5 відсоткових пункти є найбільшим серед усіх економік, представлених в оновленій доповіді МВФ", - пише газета.

Ці показники піднімуть нові питання щодо ефективності численних раундів західних санкцій, спрямованих на зменшення податкових надходжень, які Кремль використовує для фінансування своєї війни в Україні, наголошує FT.

"Безумовно, результати, які демонструє російська економіка, кращі, ніж очікували ми і багато інших", - заявив FT головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша.

Він нагадав, що основний імпульс розвитку економіки РФ надає нарощування витрат на військові потреби.

Не менш важливу роль також відіграють стійкі ціни на сировину (нафту, газ), які дають змогу зберігати високі доходи від їхнього експорту і роблять значний внесок у загальну динаміку ВВП, додав економіст.

Але він зауважив, що в довгостроковій перспективі потенційне зростання російської економіки, ймовірно, буде нижчим, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну майже два роки тому.

На ризики перегріву економіки також вказує економічний блок російського уряду. Голова Центробанку РФЕльвіра Набіулліна в грудні порівняла її з машиною, яка намагається їхати швидше, ніж може, - "їхати, можливо, будемо швидко, але недовго", додає FT.

Нагадаємо:

Економіка Росії помітно "перегрівається" і дедалі більше залежить від продовження війни, витрати на яку діють на неї як наркотик.