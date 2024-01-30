Генштаб: на Мар’їнському напрямку війська РФ зазнали чималих втрат

30 січня, у 706 день повномасштабної війни, на фронті сталося 78 бойових зіткнень, росіяни задіяли для штурму в напрямку Солодке – Костянтинівка 12 одиниць бронетехніки і втратили там два танки, шість транспортерів МТ-ЛБ та одну бойову машину піхоти, повідомляє Українська правда.

Про це говорить оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 30.01.2024.

Протягом доби відбулось 78 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Росіяни намагалися атакувати на низці напрямків:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Леонівки Чернігівської області, Попівки Сумської області та Устинівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 40 населених пунктів, серед них Блешня, Михальчина Слобода Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Дружба, Атинське, Володимирівка, Тур'я, Рясне, Попівка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча Харківської області.

противник завдав авіаційних ударів в районах Леонівки Чернігівської області, Попівки Сумської області та Устинівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 40 населених пунктів, серед них Блешня, Михальчина Слобода Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Дружба, Атинське, Володимирівка, Тур'я, Рясне, Попівка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча Харківської області. На Куп’янському напрямку захисники України відбили 4 атаки біля Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області.

захисники України відбили 4 атаки біля Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак неподалік Тернів та Ямполівки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

українські воїни відбили 6 атак неподалік Тернів та Ямполівки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки районах Богданівки та Кліщіївкм Донецької області, де противник, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

Сили оборони відбили 4 атаки районах Богданівки та Кліщіївкм Донецької області, де противник, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку українські бійці відбили 20 атак в районі Авдіївки та ще 9 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаударів у районах н.п. Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

українські бійці відбили 20 атак в районі Авдіївки та ще 9 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаударів у районах н.п. Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 14 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Так, на напрямку Солодке – Костянтинівка захисники України відбили штурм противника, під час якого ворог застосував 12 одиниць бронетехніки. У результаті бою було знищено 2 танки, 6 МТ-ЛБ та 1 БМП ворога. Отримавши гідну відсіч, окупанти зазнали значних втрат та відступили. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 14 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Так, на напрямку Солодке – Костянтинівка захисники України відбили штурм противника, під час якого ворог застосував 12 одиниць бронетехніки. У результаті бою було знищено 2 танки, 6 МТ-ЛБ та 1 БМП ворога. Отримавши гідну відсіч, окупанти зазнали значних втрат та відступили. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка. На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Старомайорського та Рівнополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області.

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Старомайорського та Рівнополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

противник наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області. У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Веселе, Козацьке, Іванівка, Дніпровське, Станіслав Херсонської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Качкарівка, Червоний Маяк Херсонської області.

артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Веселе, Козацьке, Іванівка, Дніпровське, Станіслав Херсонської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Качкарівка, Червоний Маяк Херсонської області. Окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 13 безуспішних спроб штурму позицій наших військ.

"Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження озброєння і військової техніки, 1 складу боєприпасів, 5 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника".