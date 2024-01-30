Колишньому голові Верховного суду Князєву вкотре зменшили заставу

Вищий антикорупційний суд ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу для колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва і вкотре зменшив заставу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

30 січня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Верховного Суду.

Разом із тим, суд зменшив підозрюваному розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

Строк дії запобіжного заходу – до 29 березня 2024 року.

У разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.

До цього Всеволоду Князєву вже 6 разів зменшували заставу. Попереднього разу, 21 грудня 2023 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави на 7 млн грн, до 20 млн грн.

26 грудня 2023 слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі. Строк для ознайомлення до 1 березня включно.

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