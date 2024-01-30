Колишньому голові Верховного суду Князєву вкотре зменшили заставу
Вищий антикорупційний суд ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу для колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва і вкотре зменшив заставу, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
30 січня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Верховного Суду.
Разом із тим, суд зменшив підозрюваному розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.
Строк дії запобіжного заходу – до 29 березня 2024 року.
У разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.
До цього Всеволоду Князєву вже 6 разів зменшували заставу. Попереднього разу, 21 грудня 2023 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави на 7 млн грн, до 20 млн грн.
26 грудня 2023 слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі. Строк для ознайомлення до 1 березня включно.
Передісторія:
- 15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США голову Верховного Суду і адвоката було викрито"на гарячому". Наступного ж дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, він втратив посаду голови ВС.
- ЗМІ повідомляли, що Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджувала, що він не має стосунку до дачі хабара.
- 16 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили голові Верховного Суду та адвокату про підозру. 3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи "Фінанси і кредит"Костянтину Жеваго. Розслідування стосовно адвоката виділили в окреме кримінальне провадження.
- Всеволод Князєв перебуває в СІЗО. Він скаржився, що через арешт всього майна та рахунків він не має коштів навіть на те, щоб оплатити у СІЗО доступ до Інтернету.