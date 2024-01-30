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Для засуджених хочуть дозволити добровільну мобілізацію, але не всіх

Для засуджених хочуть дозволити добровільну мобілізацію, але не всіх
Фото: president.gov.ua

Кабмін у новому законопроекті про мобілізацію запропонував парламенту дозволити засудженим добровільно йти в армію. Але це буде стосуватися не всіх, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить текст відповідного законопроекту﻿.

Так, документ пропонує, що на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період можуть бути призвані за бажанням засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням.

Однак, як зазначено в тексті законопроекту, це не буде стосуватися засуджених за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями:

  • 402 - непокора;
  • 403 - невиконання наказу;
  • 404 - опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків;
  • 405 - погроза або насильство щодо начальника;
  • 406 - порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості;
  • 408 - дезертирство;
  • 409 - ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом;
  • 410 - викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування;
  • 411 - умисне знищення або пошкодження військового майна;
  • 426 - бездіяльність військової влади;
  • 426-1 - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень;
  • 427 - здача або залишення ворогові засобів ведення війни;
  • 428 - залишення гинучого військового корабля;
  • 429 - самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю;
  • 430 - добровільна здача в полон;
  • 431 - злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні;
  • 432 - мародерство;
  • 433 - насильство над населенням у районі воєнних дій;
  • 437 - планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни;
  • 438 - порушення законів та звичаїв війни;
  • 439 - застосування зброї масового знищення;
  • 440 - розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення;
  • 441 - екоцид;
  • 442 - геноцид.

Наразі ж засуджені не можуть мобілізуватися до армії, навіть за власним бажанням. Як пояснювали раніше в Міністерстві юстиції, такі громадяни сьогодні отримують відмову в ТЦК, тому в уряді вирішили змінити законодавство.

Нагадаємо, Кабмін вніс сьогодні до Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. Минула редакція була розкритикована, а також, як виявилося, містила неконституційні положення.

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