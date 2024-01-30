Влада Авдіївки назвала кількість мешканців, які залишаються у місті

В Авдіївці Донецької області навколо якої точаться запеклі бої з російськими загарбниками залишається 976 жителів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

"Станом на сьогодні в Авдіївці залишаються 976 цивільних мешканців. Це ті, хто від початку "гарячої" фази війни свідомо залишились під обстрілами окупантів, відмовившись від евакуації. Було більше. Але потроху вивозимо народ. Спільно з волонтерами, "Білими янголами" і рятувальниками".

Він подякував усім, хто так чи інакше долучається до евакуації мирного населення.