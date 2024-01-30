У Саксонії правоохоронці вилучили біткоїнів на рекордні 2 млрд євро

У землі Саксонія на сході Німеччини правоохоронці вилучили 50 тисяч біткоїнів на суму майже два мільярди євро у межах розслідування фінансового злочину, повідомляє Європейська правда.

Про це оголосило 30 січня управління поліції Саксонії.

Розслідування стосується двох чоловіків віком 37 і 40 років, які до травня 2013 року нібито володіли піратськими ресурсами, а на зароблені кошти купували криптовалюту.

Чоловіків підозрюють у несанкціонованому комерційному використанні творів, захищених авторським правом, і подальшому комерційному відмиванні грошей. Але поки розслідування триває, звинувачень нікому не оголосили.

Поліція Саксонії наголосила, що отримала біткоїни після того, як обвинувачені "добровільно переказали їх на рахунок, наданий Федеральним управлінням кримінальної поліції". Щодо подальшої долі криптовалюти рішення ще немає.

"Станом на сьогодні це найбільше вилучення біткоїнів правоохоронцями Федеральної Республіки Німеччина", – йдеться в повідомленні.

Інші подробиці справи в поліції Саксонії повідомляти відмовились.

Нагадаємо, минулого року Європарламент схвалив перше законодавство ЄС щодо відстеження платежів у криптовалютах, наглядом у цій сфері та боротьби з відмиванням коштів.