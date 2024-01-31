Буданов: Після наступу РФ розпочнеться наш хід

Керівник Головного управління розвідки Міноброни Кирило Буданов прогнозує, що незабаром наступ росіян, який розпочався у листопаді 2023 року, вичерпається і тоді почнеться хід України.﻿﻿ Про це Буданов сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Зараз триває наступальна операція РФ. Вона розпочалася в листопаді 2023 року. Станом на зараз уже два з половиною місяці, як вона йде. Результати − самі бачите. Сказати, що вони для них якісь великі − ну, точно це буде неправда. На жаль для нас, певне просування в полях у них є. І біля Авдіївки − те, що сталося" , – сказав керівник ГУР.

Але, за його словами, це не те, на що розраховували росіяни. Буданов зазначив, що окупанти хотіли якнайшвидше вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець у Харківській області та на адмінмежі Донецької і Луганської областей, але зараз "навіть близько до цього нічого немає".