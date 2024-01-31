ППО вночі знищила 14 безпілотників Shahed – Повітряні сили

У ніч на 31 січня 2024 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Протиповітряна оборона знищила 14 "Шахедів".

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни атакували 20-ма ударними безпілотниками Shahed-136/131 з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та Чауда (Крим). Також війська РФ вдарили трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" з окупованого Криму та Воронезької області Росії