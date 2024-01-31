ППО вночі знищила 14 безпілотників Shahed – Повітряні сили
У ніч на 31 січня 2024 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Протиповітряна оборона знищила 14 "Шахедів".
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Росіяни атакували 20-ма ударними безпілотниками Shahed-136/131 з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та Чауда (Крим). Також війська РФ вдарили трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" з окупованого Криму та Воронезької області Росії
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей", – йдеться в повідомленні.