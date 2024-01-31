Німеччина підіймала в повітря винищувачі для перехоплення літака-розвідника РФ
Німеччина підняла в повітря винищувачі своїх ВПС для перехоплення російського розвідувального літака, який був помічений над Балтійським морем біля її берегів. Про це заявили у військово-повітряних силах Німеччини, повідомляє Європейська правда.
Патруль підняли з авіабази Лааге на північному сході Німеччини після виявлення військового літака РФ в міжнародному повітряному просторі біля Рюгена, йдеться в заяві Люфтваффе.
Німецький винищувач ненадового супроводжував російський літак, перш ніж той повернув на схід, додали у відомстві.
"Військовий літак Іл-20М летів без сигналу транспондера", – заявили у ВПС Німеччини.
Раніше повідомляли, що у 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем.
Після вторгнення РФ в Україну НАТО значно посилив свою протиповітряну оборону на східному фланзі, в тому числі за рахунок збільшення кількості винищувачів, спостережних літаків і наземних засобів протиповітряної оборони.