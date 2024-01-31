ISW: Росіяни навряд чи зможуть серйозно просунутися під Куп'янськом
За спостереженнями аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), у рамках наступу зими-весни 2024 року росіяни свої імовірні тактичні досягнення в районі Куп'янська навряд чи зможуть перетворити на більш широкі механізовані маневри, необхідні для оперативно значущого просування, повідомляє Українська правда.
В огляді зазначається, що російські війська нещодавно досягли тактичних успіхів на південний схід від Куп'янська вздовж критично важливої траси Р07 Куп'янськ-Сватове біля Крохмального і, схоже, посилюють атаки на північний захід і захід від Крохмального в напрямку річки Оскіл.
На думку аналітиків, російські війська, ймовірно, зможуть отримати певні переваги на тактичному рівні в районі Куп'янська, але навряд чи зможуть перетворити їх на більш широкі механізовані маневри, необхідні для оперативно значущого просування, здатного захопити більшу територію в Харківській області, і просунутися до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей.
За спостереженнями ISW, частини 1-ї гвардійської танкової армії та 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ активно діють у районі Куп'янська і здатні проводити лобові атаки на чолі з піхотою, але не демонструють здатності до проведення широкомасштабних механізованих маневрів з моменту їхнього розгортання на цьому напрямку понад рік тому.
У звіті також ідеться, що очікувана російська наступальна операція зими-весни 2024 року триває в прикордонній зоні Харківської та Луганської областей.
Керівник Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив 30 січня, що російський наступ в Україні наразі триває, і що російські війська мають на меті вийти до річки Жеребець (на кордоні Харківської та Луганської областей) та адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.
Буданов спрогнозував, що російським військам не вдасться досягти цих цілей, однак, імовірно, вони будуть "повністю виснажені" на початку весни.
Експерти вказують на те, що заяви Буданова узгоджуються зі спостереженнями ISW, що російські війська активізували наступальні операції вздовж цього напрямку з початку січня 2024 року.
Ключові висновки ISW за 30 січня
- Очікувана російська наступальна операція зими-весни 2024 року триває в прикордонній зоні Харківської та Луганської областей.
- Українські посадовці продовжують заперечувати чутки про нібито відставку Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного.
- Російські війська, схоже, продовжують порушувати Конвенцію про заборону хімічної зброї, підписану Росією.
- За повідомленнями, генерала російської армії Олександра Дворнікова призначено новим головою Всеросійського добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту Росії.
- Заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв зробив образливі та підбурювальні коментарі на адресу Японії, відстоюючи права Росії на спірні Курильські острови, що, ймовірно, є частиною більш широких зусиль Кремля, спрямованих на демонстрацію підтримки Китаю, який виступає проти американської союзницької системи в Індо-Тихоокеанському регіоні.
- Російські високопосадовці, можливо, посилюють свої спроби сформулювати і виправдати довготривалу війну Росії в Україні як екзистенційне геополітичне протистояння із Заходом, відкрито прирівнюючи США до нацистів.
- Російські джерела припускають, що масштабні відключення інтернету в Росії 30 січня можуть бути результатом російських зусиль зі створення системи "суверенного інтернету".
- Кремль активізує зусилля з консолідації контролю над російським інформаційним простором напередодні президентських виборів у Росії в березні 2024 року, і ці зусилля підтримують розвиток системи "суверенного інтернету".
- Російські війська нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута та Горлівки на тлі триваючих позиційних боїв вздовж усієї лінії зіткнення 30 січня.
- Міністерство оборони Великобританії повідомило, що російська оборонно-промислова база може виробляти щонайменше 100 основних бойових танків на місяць і, таким чином, здатна замінити втрати на полі бою, що дозволить російським військам продовжувати свої нинішні темпи операцій "в осяжному майбутньому".
- Російська влада планує збільшити депортацію українських дітей до Росії у 2024 році.