ISW: Росіяни навряд чи зможуть серйозно просунутися під Куп'янськом

За спостереженнями аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), у рамках наступу зими-весни 2024 року росіяни свої імовірні тактичні досягнення в районі Куп'янська навряд чи зможуть перетворити на більш широкі механізовані маневри, необхідні для оперативно значущого просування, повідомляє Українська правда.

В огляді зазначається, що російські війська нещодавно досягли тактичних успіхів на південний схід від Куп'янська вздовж критично важливої траси Р07 Куп'янськ-Сватове біля Крохмального і, схоже, посилюють атаки на північний захід і захід від Крохмального в напрямку річки Оскіл.

На думку аналітиків, російські війська, ймовірно, зможуть отримати певні переваги на тактичному рівні в районі Куп'янська, але навряд чи зможуть перетворити їх на більш широкі механізовані маневри, необхідні для оперативно значущого просування, здатного захопити більшу територію в Харківській області, і просунутися до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей.

За спостереженнями ISW, частини 1-ї гвардійської танкової армії та 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ активно діють у районі Куп'янська і здатні проводити лобові атаки на чолі з піхотою, але не демонструють здатності до проведення широкомасштабних механізованих маневрів з моменту їхнього розгортання на цьому напрямку понад рік тому.

У звіті також ідеться, що очікувана російська наступальна операція зими-весни 2024 року триває в прикордонній зоні Харківської та Луганської областей.

Керівник Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив 30 січня, що російський наступ в Україні наразі триває, і що російські війська мають на меті вийти до річки Жеребець (на кордоні Харківської та Луганської областей) та адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

Буданов спрогнозував, що російським військам не вдасться досягти цих цілей, однак, імовірно, вони будуть "повністю виснажені" на початку весни.

Експерти вказують на те, що заяви Буданова узгоджуються зі спостереженнями ISW, що російські війська активізували наступальні операції вздовж цього напрямку з початку січня 2024 року.

Ключові висновки ISW за 30 січня