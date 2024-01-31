Міноборони РФ заявило про збитий український безпілотник над Псковською областю

Міноборони Росії заявило, що вночі 31 січня над Псковською областю було збито український безпілотний літальний апарат, повідомляє Українська правда.

"Черговими засобами ППО (МО РФ – ред.) знищено український безпілотний літальний апарат над територією Псковської області" , – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 30 січня протиповітряна оборона росіян знищила чи перехопила 21 БПЛА.﻿ Про це заявили в Міноборони РФ.