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РФ за добу втратила майже 1100 військових і 51 артсистему – Генштаб

РФ за добу втратила майже 1100 військових і 51 артсистему – Генштаб
Фото: Facebook

РФ за минулу добу втратила приблизно 1090 військових, 51 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

За даними українського Генштабу, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 385230 (+1090) осіб,
  • танків – 6310 (+10) од,
  • бойових броньованих машин – 11757 (+32) од,
  • артилерійських систем – 9195 (+51) од,
  • РСЗВ – 974 (+2) од,
  • засобів ППО – 663 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),
  • крилатих ракет – 1846 (+0),
  • кораблів/катерів – 23 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12231 (+40) од,
  • спеціальної техніки – 1452 (+4) од.

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