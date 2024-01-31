РФ за добу втратила майже 1100 військових і 51 артсистему – Генштаб

РФ за минулу добу втратила приблизно 1090 військових, 51 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

За даними українського Генштабу, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно склали: