РФ за добу втратила майже 1100 військових і 51 артсистему – Генштаб
РФ за минулу добу втратила приблизно 1090 військових, 51 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
За даними українського Генштабу, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 385230 (+1090) осіб,
- танків – 6310 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 11757 (+32) од,
- артилерійських систем – 9195 (+51) од,
- РСЗВ – 974 (+2) од,
- засобів ППО – 663 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),
- крилатих ракет – 1846 (+0),
- кораблів/катерів – 23 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12231 (+40) од,
- спеціальної техніки – 1452 (+4) од.