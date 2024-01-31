Генсек НАТО зустрівся з конгресменами США щодо допомоги Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном та іншими конгресменами Сполучених Штатів для обговорення підтримки України, повідомляє Європейська правда.

Під час зустрічі генсек подякував США за підтримку України та підкреслив, що ця допомога залишається вирішальною для її виживання та стабільності Європи.

Столтенберг підкреслив, що сильний Альянс відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів, і що завдяки НАТО США мають більше друзів та союзників, ніж будь-яка інша держава, йдеться в повідомленні.

"Він також вказав на важливість збереження сили НАТО через збільшення оборонних інвестицій, привітавши їх збільшення в усіх країнах Альянсу останніми роками" , – зазначає Альянс.

Повідомляють, що Столтенберг зустрівся з лідером меншості в Палаті представників Хакімом Джеффрісом та взяв участь у дискусії щодо України з низкою представників Республіканської партії.

На завершення він зустрівся зі співголовами Парламентської асамблеї НАТО та керівництвом Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США.

У середу генсек Альянсу відвідає в Алабамі підрозділ компанії Lockheed Martin, що виробляє електронні та ракетні системи..

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ситуація із припиненням поставок американської допомоги Україні певним чином вже вплинула на поле бою.